صور.. وزارة الشباب تناقش دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع البنك المركزى

عقدت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى "الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب"، اليوم الخميس، اجتماعا مع ممثلى البنك المركزى المصرى لمناقشة آليات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.





يأتى ذلك فى إطار مبادرة "رواد النيل" والتى تهدف إلى إنشاء وتجهيز وحدات مصغرة Point of Presence "POP" من مراكز تطوير الأعمال داخل مراكز الشباب لتقديم خدمات غير مالية للشباب الراغب فى إقامة مشروع خاص، بالإضافة الى تحويل طلبات الخدمات التى لا تقدمها الوحدات المصغرة الى مراكز تطوير الأعمال الكبرى بالبنوك المصرية.



ويستهدف المشروع انشاء 15 وحدة مصغرة "POP" داخل مراكز الشباب، إذ يتم البدء فى انشاء مراكز شباب "الشيخ زايد، الجزيرة، العاشر، التجمع الأول، محمد بدر شعراوى" كمرحلة أولى للإنشاء، علاوة على إنشاء 10 وحدات أخرى خلال العام المالى الحالى.



وناقش الاجتماع ضرورة البدء الفورى فى تسليم 3 مراكز شباب خلال شهر أكتوبر المقبل، اعداد خطة لاستكمال انشاء باقى الوحدات وذلك وفق المراكز التى يتم معاينتها، اعداد خطة لنشر ثقافة الشمول المالى وتقديم التدريبات، علاوة على رفع كفاء العاملين فى مراكز المنشئ بها الوحدات لتعريفهم دور هذه الوحدات ونشر ثقافة الشمول المالى.



يذكر أن المعهد المصرفى المصرى درب 30 أخصائى تطوير أعمال بوحدة الـ POP - مقدم خدمات تطوير الأعمال بالوحدات من العاملين بوزارة الشباب والهيئات التابعة لهم.