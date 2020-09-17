وزير القوى العاملة : بدء تدريب الشباب على 8 مهن مجانا بالدقهلية

جاء ذلك فى إطار توجه الدولة لتخفيف حدة البطالة، وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بجميع المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعى فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، وأعمال التعقيم والتطهير اليومى للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

وفى نفس السياق أوضح أحمد القللى مدير المديرية، وفقا لبيان صحفى، أنه سوف يتم البدء فى عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن، والتى تشمل مجالات: صيانة وإصلاح المحمول، وتفصيل وحياكة، وتبريد وتكييف، وصيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية، وأعمال السباكة الصحية، والتركيبات الكهربائية، والنجارة اليدوى، فضلاً عن دورة فى أساسيات صيانة الحاسب الآلى.

ولفت مدير المديرية إلى أن المتدرب سوف يحصل خلال فترة التدريب على عدد من المميزات تشمل: حافز تدريب عبارة عن بدل انتقال يومى للمتدرب، فضلا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب، وكشف طبى مجاناً على المتدربين، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية، وتوفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانا، فضلا عن توزيع زى موحد خاص لكل متدرب، مؤكداً أن جميع صالات وأماكن التدريب يتم تعقيمها يوميا .

وحدد مدير المديرية شروط الالتحاق، أن يكون سن المتقدم من 18 حتى 45 عاماً، ومتفرغاً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، على أن يتم التسجيل بمقرات مراكز التدريب المهنى الآتية:

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مركز تدريب مهنى ميت غمر وعنوانه: شارع الحرية بجوار المرور .

مركز تدريب مهنى المنزلة: مدينة المنزلة حى عرفات شلباية أمام المدرسة الثانوية الصناعية للبنات.

مركز تدريب مهنى السنبلاوين: شارع عزبة صقر – ورش مجلس المدينة.

مركز تدريب مهنى أجا: أجا - شارع فهمى بجوار نادى المعلمين.

بالإضافة إلى وحدة التدريب المتنقلة الموجودة حالياً بقرية الرياض مركز منية النصر.