الارشيف / أخبار مصرية

غادة والي تلتقي سفير مصر الجديد فى فيينا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

التقت الدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات مع السفير محمد الملا سفير مصر الجديد فى فيينا وممثلها امام المنظمات الدولية حيث قدم أوراق اعتماده لدى الأمم المتحدة في فيينا .

وقالت مصادر فى السفارة المصرية في فيينا اليوم الخميس أن السفير الملا أكد خلال الاجتماع على دعم مصر الكامل للدكتورة غادة والي ولجهودها في تطوير عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتحقيق نقلة نوعية في الدعم الذي يقدمه المكتب للدول وخاصة الدول الأفريقية.

ونوه السفير الملا إلى أن مصر تسعى لتطوير التعاون الثنائي مع المكتب وكذلك التعاون الثلاثي مع أفريقيا بهدف التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات والفساد على المستويين الوطني والإقليمي مشيرا الى أن مصر تعمل على دعم مكتب الأمم المتحدة في فيينا وأنشطته بما يتناسب مع دورها التاريخي في منظومة الأمم المتحدة.

من جانبها،رحبت الدكتورة غادة والي بتولي السفير محمد الملا مهام منصبه وأكدت على أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سيعمل في تنسيق وتعاون وثيق مع بعثة مصر الدائمة في فيينا خلال المرحلة المقبلة للاستفادة من خبرات مصر في مجالات عمل المكتب وتحقيق الأهداف المشتركة في هذا الصدد.

وأضافت والي أنها تتطلع إلى تعزيز العمل المشترك بين مصر وكافة هيئات الأمم المتحدة في فيينا في كافة المجالات.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر غادة والي تلتقي سفير مصر الجديد فى فيينا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا