وزارة الهجرة تنظم للوفد الشبابى زيارة إلى إحدى القواعد الجوية ومعايشة ليوم...

فى إطار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، نظمت وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الدفاع بزيارة إلى احدى القواعد الجوية لوفد شبابى من الدارسين بالخارج، المتواجدين في مصر حاليا لتحقيق معايشة ليوم في حياة طيار .

وتضمنت الزيارة عرضًا توضيحيًا للقاعدة، مع تقديم شرح واف عما وصلت إليه قواتنا الجوية من استعداد قتالي عالي ومهارة فى استخدام أحدث وسائل الطيران العسكري ونظم القيادة.

كما تضمنت الزيارة أيضًا مشاهدة استعراض لعدد من أحدث الطائرات العسكرية المنضمة لقواتنا وكيفية إقلاعها وهبوطها، ومحاكاة يوم عملى فى حياة الطيار المقاتل والمهندسين والفنيين المقاتلين الذين يتمتعون بقدرة فائقة على استخدام هذه الطائرات الحربية باختلاف أنواعها فصنعوا بها البطولات.