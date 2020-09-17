نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:
المخابرات العامة تحرر مصريين مختطفين في ليبيا وتعيدهم لأرض الوطن
ارتفاع مفاجئ.. أسعار الذهب اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020
الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة والرطوبة غدا.. وأمطار رعدية على سيناء
انتخابات مجلس النواب.. فتح أبواب المحاكم لـ تلقى طلبات الترشح
أنقرة تعترف رسميًا: مصر لم تنتهك الجرف القاري التركي خلال اتفاقيتها مع اليونان
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة.. إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني أبرز المناقشات
رئيس الوزراء: إعلان تفاصيل ورؤية مصر لبرنامج الإصلاح الهيكلي الشهر المقبل
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أهم الأخبار: تحرير مصريين مختطفين في ليبيا.. بدء تلقي طلبات الترشح في انتخابات البرلمان.. ارتفاع أسعار الذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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