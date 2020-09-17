نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخطاء يجب تجنبها عند تسجيل رغبات المرحلة الثالثة من التنسيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة، والتي تضمن الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية اعتبارًا من اليوم ولمدة 5 أيام مقبلة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أهم إرشادات::

أخطاء يجب تجنبها عند تسجيل رغبات قبول الجامعات:

١- ينبغي عدم ترك أحد الرغبات فارغة، لان ذلك يقلل من فرصة حصول الطالب الالتحاق باحد المعاهد والجامعات.

٢-علي طالبة قراءة تعليمات موقع التنسيق جيدًا ومعرفة الشروط قبل تسجيل الرغبات.

٣-ينبغي وضع تنسيق الكليات التي يرغب بها الطالب وفقا للتوزيع الجغرافي أولا ثم الأبعد ثم بعد ذلك ينتقل الي كلية أخرى.

٤-غير مسموح بإعطاء الرقم السري الخاص بطالب لأحد الأشخاص.

٥-يحدد الطالب اولا رغباته في ورقة قبل البدء في التسجيل الإلكتروني.

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٦- تحذر وزارة التعليم والعالي تخطي طالب المدة الزمنية المقررة لمرحلة التنسيق.

٧-عدم حفظ التعديل النهائي للرغبات قبل غلق الباب تسجيل رغبات المرحلة الأولي.

٨-التقديم في كليات يجب فيها اجتياز اختبارات القدرات دون أداء أثناء الاختبارات.

خطوات عند تسجيل المرحلة الثالثة:

يقوم الطالب بالدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني ‏من هنا ، ثم يدخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص المتواجد بشهادة النجاح، ويختار الرغبات وفق التوزيع الجغرافي أى يختار الجامعة الأقرب ثم الأبعد في الأبعد للحد من ظاهرة تقليل الاغتراب ويملئ 75 رغبة.

كما يمكن تسجيل رغبات قبول الجامعات عن طريق معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارا اليوم ولمدة 5 أيام، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الكمامات، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وقد أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن ١٠ آلاف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح اليوم الخميس الموافق ١٧ سبتمبر، وينتهى مساء الاثنين الموافق ٢١ سبتمبر الجاري.