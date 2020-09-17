نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس السياحة العالمية: "يجب تفعيل مقترحات مصر بخصوص الترويج السياحي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، ورئيس المجلس التنفيذي علي ضرورة التعايش مع الوضع الراهن، وضرورة تفعيل المقترح الذي تقدم به الدكتور خالد العناني خلال كلمته التي ألقاها أثناء الجلسة الافتتاحية للدورة باستخدام وتفعيل شعار سافر اليوم "Travel Today" بدلا من شعار المنظمة الحالي سافر غدا "Travel Tomorrow"، لافتين الى ان شعار "سافر اليوم" يجب أن تستخدمه جميع دول العالم وأكبر دليل علي تطبيقه هو تواجد كل هذه الوفود في دولة ثانية لحضور فاعلية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمته على هامش حفل العشاء الرسمي للدورة ال ١١٢ للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، والذي شارك فيه مساء أمس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بتشريف رئيس مجلس الوزراء الجورجي ووزراء السياحة ومسئولي السياحة المشاركين في هذه الدورة من مختلف دول العالم.

وأكد السيد زوراب بولوليكاشفيلي خلال حديثة مع الدكتور خالد العناني أثناء حفل العشاء علي حرصه علي حضور الموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية المقرر عقده خلال الفترة القادمة.

Advertisements

وخلال حفل العشاء ألقي رئيس الوزراء الجورجي كلمة أكد فيها علي أهمية السياحة بالنسبة لجورجيا ولكافة دول العالم، كما توجه بالشكر لجميع الحاضرين علي حضورهم الى جورجيا للمشاركة في الدورة ال ١١٢ للمجلس التنفيذي.

و خلال حفل العشاء تم عرض بعض العروض الفنية والفلكلورية التي تعبر عن التراث والفن الجورجي.

تجدر الاشارة الي ان الدورة ال112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة لعالمية تعقد حاليا بالعاصمة الجورجية تبليسي وستستمر فعالياتها حتي اليوم ١٧ سبتمبر الجاري.