رئيس السياحة العالمية: "يجب تفعيل مقترحات مصر بخصوص الترويج السياحي"

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جاء ذلك في كلمته على هامش حفل العشاء الرسمي للدورة ال ١١٢ للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، والذي شارك فيه مساء أمس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بتشريف رئيس مجلس الوزراء الجورجي ووزراء السياحة ومسئولي السياحة المشاركين في هذه الدورة من مختلف دول العالم.
وأكد السيد زوراب بولوليكاشفيلي خلال حديثة مع الدكتور خالد العناني أثناء حفل العشاء علي حرصه علي حضور الموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية المقرر عقده خلال الفترة القادمة.
وخلال حفل العشاء ألقي رئيس الوزراء الجورجي كلمة أكد فيها علي أهمية السياحة بالنسبة لجورجيا ولكافة دول العالم، كما توجه بالشكر لجميع الحاضرين علي حضورهم الى جورجيا للمشاركة في الدورة ال ١١٢ للمجلس التنفيذي.
و خلال حفل العشاء تم عرض بعض العروض الفنية والفلكلورية التي تعبر عن التراث والفن الجورجي.
تجدر الاشارة الي ان الدورة ال112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة لعالمية تعقد حاليا بالعاصمة الجورجية تبليسي وستستمر فعالياتها حتي اليوم ١٧ سبتمبر الجاري.
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