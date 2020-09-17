نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الرياضة" تحيل ملف مخالفات نادي دمياط إلى النائب العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحالت وزارة الشباب والرياضة، التقرير الصادر عن لجنة الفحص والتفتيش بشأن مخالفات نادي دمياط الرياضي خلال العام المالي 2018-2019 إلى النائب العام، وذلك استنادًا على ما ورد بتقرير لجنة التفتيش والفحص والذى تبين من خلاله وجود مخالفات مالية وإدارية ضد مجلس إدارة نادى دمياط الرياضي.

و وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة مؤقتة من المدير التنفيذي للنادي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، أو من يقوم بعملهم تتولى تسيير إدارة شئون النادي والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد فى أول اجتماع جمعية عمومية عادية، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بدمياط باتخاذ كافة الاجراءات القانونية نحو اجراء عملية التسليم والتسلم للنادى بمعرفة النيابة العامة نظرًا لامتناع رئيس مجلس إدارة النادي السابق عن تسليم النادي للجنة المشكلة والمنوط بها إدارة وتسيير شئون النادى.

وشدد الوزير على اللجنة المؤقتة وإلى حين إجراء عملية التسلم والتسليم ماليًا وإداريًا ضرورة اتخاذ إجراءات الدعوى لعقد جمعية عمومية عادية، فضلًا عن متابعة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن المخالفات المالية والإدارية لمجلس إدارة النادي، وتقديم كافة ما يلزم من مستندات تخص الموضوع.

يأتي ذلك في إطار نهج وزارة الشباب والرياضة نحو قيام لجان التفتيش والفحص والرقابة والمُشكلة من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية، برصد أية مخالفات مالية وإدارية على مستوى الهيئات الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، ورفع تقارير خاصة بأية مخالفات تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لإعمال شئونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.