الحكومة تخصص قطع أراض ببدر لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة أرض مملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد ( حدائق العاصمة )، لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي. وكذا الوحدات الخاصة بإسكان العاملين المقرر نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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