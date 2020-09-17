المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستضيف خبير عالمى فى جراحة وزراعة الكبد

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الخبير العالمى الدكتور / كريم بودجيما أستاذ جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية وأورام البنكرياس بمستشفى رينيه بفرنسا وذلك فى الفترة من 19 - 22 سبتمبر الحالى . وتستقبل المستشفيات حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية من المدنيين والعسكريين يومياً عدا الخميس والجمعة .

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