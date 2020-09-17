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الحكومة توافق على إقامة معرض مؤقت للأثار بمدينة الظهران فى السعودية

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وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض مؤقت للآثار بمتحف إثراء بمدينة الظهران بالمملكة العربية ، فى الفترة من نوفمبر 2020 حتى نوفمبر 2022، متضمنة مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن، على أن يضم المعرض 84 قطعة أثرية من مقتنيات الفن الإسلامى بالقاهرة.

 

 

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

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ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والذى يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمات كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلاً عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ إلتزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، بما يحقق حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، والقضاء على العديد من الظواهر السلبية.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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