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وزيرة الهجرة تستعرض مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات النواب 2020

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تستعرض وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم في بث مباشر تفاصيل مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2020 المقرر انطلاقها خارج مصر أيام 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بعد قليل على الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك.

وأعلنت الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم.

تقدم طلبات الترشح اعتبارًا من يوم الخميس 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر 2020.

على كل من يرغب في الترشح أن يبدأ في إجراءات الكشف الطبي وفق القواعد المتبعة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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