وزيرة الهجرة تستعرض مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات النواب 2020

تستعرض وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم في بث مباشر تفاصيل مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2020 المقرر انطلاقها خارج مصر أيام 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بعد قليل على الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك. وأعلنت الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم. تقدم طلبات الترشح اعتبارًا من يوم الخميس 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر 2020. على كل من يرغب في الترشح أن يبدأ في إجراءات الكشف الطبي وفق القواعد المتبعة.

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