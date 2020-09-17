مستشفى المعادي العسكرى يستضيف خبيرا في زراعة وجراحة الكبد

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الخبير العالمى الدكتور كريم بودجيما استاذ جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية واورام البنكرياس بمستشفى رينيه بفرنسا، وذلك فى الفترة من 19 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر الحالي. وتستقبل المستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية من المدنيين والعسكريين يوميا عدا الخميس والجمعة.

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