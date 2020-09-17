انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار الذهب تتراجع منذ قليل بالسوق المصرية وجرام 21 يخسر 12 جنيهاً والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت أسعار الذهب تراجعاً جديداً خلال تعاملات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020 في محلات الصاغة بالسوق المصرية بقيمة 12 جنيهاً في الجرام، حيث هبط سعر جرام الذهب عير 21 الأكثر مبيعاً في مصر مسجلاً منذ قليل 848 جنيهاً للجرام الواحد، وذلك على خلفة تراجع أسعار المعدن الأصفر عالمياً، وسجلت سعر أوقية الذهب 1938 دولار بدلاً من 1967 دولار، وسط توقعات بمزيد من التراجع خلال الساعات القليلة القادمة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

يعاني السوق المصري خلال هذه الفترة من حالة كبيرة من الركود في عمليات البيع والشراء، وذلك بسبب تذبذب الأسعار مما أثار مخاوف كبيرة لدى المواطنين من البيع أو الشراء خلال هذه الفترة خوفاً من الخسارة المادية الكبيرة.

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وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 مسجلاً منذ قليل 726.85 جنيهاً، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 848 جنيهاً، أما سعر جرام الذهب عيار 24 فقد سجل نحو 969.10 جنيهاً، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6784 جنيهاً أما سعر أوقية الذهب فقد سجلت 1938 دولار.

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