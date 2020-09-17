انت الان تتابع تفاصيل خبر تنفيذاً لمبادرة الرئيس.. الإسكان الاجتماعي تطرح 125 ألف شقة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على طرح 125 شقة إسكان اجتماعي منها 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي ، و25 الف وحدة إسكان متوسط” وذلك كمرحلة أولى من مبادرة الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن خلال المرحلة القادمة، وجاءت تلك الموافقة خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق تحت رئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “عاصم الجزار”.

الإسكان الاجتماعي وطرح شقق جديدة للمواطنين

ومن جانبه أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي “مي عبد الحميد” أنه سوف يتم العرض على مجلس الوزراء من أجل اعتماد أسعار البيع وحدود الدخل للحصول على تلك الشقق السكنية سواء كانت للإسكان المتوسط أو للإسكان الاجتماعي، وأوضحت أن وحدات الإسكان المقرر طرحها تم توزيعها على عدد من المدن بالقاهرة والمحافظات في مصر.

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وأضافت “مي” أنه تمت الموافقة على طرح 3869 شقة إسكان اجتماعي بمسحة 75 متر مكونة من غرفتين وصالة لمحدودي الدخل بالمناطق التالية: ” السماكين بمحافظة الإسماعيلية، وبنى مزار بمحافظة المنيا، ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، و(المراغة – المنشأة – جهينة – طما – طهطا – مدينة أخميم الجديدة) بمحافظة سوهاج، ومدينة قنا الجديدة بمحافظة قنا وبنى مزار بمحافظة المنيا.

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وتحاول وزارة الإسكان خلال هذه الفترة تنفيذ مبادرة الرئيس المصري، والتي أعن عنها خلال الفترة الماضية بشان توفير شقة لكل مواطن، وسوف نوافيكم بكافة تفاصيل الطرح فور الإعلان عن تفاصيل جديدة