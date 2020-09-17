حماية المستهلك : 65% من المؤسسات التعليمية ردت 25% من المصروفات

صرح الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى، باستجابة العديد من المؤسسات التعليمية لقرار مجلس ادارة الجهاز، برد قيمة 25% من مصروفات خدمة نقل الطلاب المتعاقد عليها خلال العام الدراسى الماضى 2019-2020.





وأكد، فى بيان رسمى، أن ذلك يأتى فى ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين، تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك.

أضاف سمير، فى بيان، اليوم الخميس، أن الجهاز تلقى ردودا من عدد كبير من المدارس والجامعات الدولية والخاصة تفيد التزامهم التام بقرار المجلس والإعلان لأولياء الأمور عن آلية التنفيذ ورد المبلغ، وفقاً لقرار مجلس الادارة، وأن الجهاز تابع أولياء الأمور والاتصال بهم، وأكدوا جميعا صحة ما قررته المؤسسات التعليمية، أنه تم إجراء تسويات مادية لحالات الطلاب المنقولين للصفوف الأعلى، ورد القيمة نقدا بالنسبة للطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمدارس.

وأشاد رئيس الجهاز بموقف المؤسسات التعليمية الملتزمة بالقرارات والقوانين انطلاقا من دورهم الوطنى باعتبارعم مؤسسات تربوية فى المقام الأول، ولا تهدف إلى الربح بل تعمل على غرس قيم وأخلاق فى نفوس النشء ومن أهمها احترام مبدأ سيادة القانون.

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ودعا سمير باقى المؤسسات التعليمية ومقدمى خدمات نقل الطلاب الى سرعة الالتزام بقرار مجلس الإدارة الأخير وتحذيرهم من أن عدم الالتزام بتنفيذ قرار المجلس يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، و56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها الى الغرامة من 20 الف وحتى مليون جنيه.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك كان قد أصدر قراره رقم 155 /1 بتاريخ الثلاثاء 25/8/2020 بإلزام كل مقدمى الخدمات التعليمية "مدارس وجامعات ومعاهد" ومؤسسات النقل أو الرحلات بكل صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالى مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها، خلال العام الدراسى الماضى 2019/2020، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020/2021 بالنسبة لطلاب سنوات النقل، الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل، أما بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية، خلال العام الدراسى المنصرم 2019/2020، فإن القرار ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة 25% من رسوم خدمة النقل، خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلباً للمؤسسة برد تلك القيمة.

ودعا الجهاز كل المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك من خلال الخط الساخن19588 من أى تليفون أرضى او عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، والموقع الألكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg، أوالتطبيق الإلكترونى على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.