صور.. أوقاف بورسعيد تواصل تعقيم المساجد استعدادا للجمعة الرابعة

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وأوضحت وزارة الأوقاف فى بيان صحفى، أن ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنظافة المساجد وتعقيمها استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن لصلاة الجمعة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
وأضافت الوزارة، أنه للتأكيد أيضا على أن الاهتمام بالمساجد ونظافتها وتعقيمها من تعظيم شعائر الله، فالمساجد بيوت الله (عز وجل)، حيث يقول سبحانه: "إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ"، ومن ثمة وجب التفانى فى العمل من كل من شرفه الله تعالى بخدمة بيوته، حتى نظهر بيوت الله (عز وجل) بالمظهر الحضارى الذى يليق بها، والذى أراده الله عز وجل لها حتى تصبح المساجد عنوانًا للنظافة والجمال.
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