عاجل .. الإسكندرية تخفض قيمة التصالح فى مخالفات البناء إلى 50%

وقال محافظ الإسكندرية فى بيان صحفى، اليوم الخميس، إن التخفيض من أجل مراعاة أهالى الإسكندرية، وللتشجيع على التقديم لطلب التصالح.
وأوضح الشريف، أن ذلك القرار جاء فى ضوء المراجعة المستمرة للجان التقييم، لافتا أنه سيتم خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية.
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