مرشحو مستقبل وطن بالجيزة يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات النواب

جاء ذلك فى أول أيام تلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب فى الانتخابات المقررة عقدها خلال شهر أكتوبر المقبل للمرحلة الأولى.

وتضم قائمة مرشحى الحزب بالمقاعد الفردية بمحافظة الجيزة، بحسب بيان صادر اليوم الخميس، عددا من رموز العمل العام، ومنهم: زكى عباس الأمين المساعد للحزب بمحافظة الجيزة والنائب منتصر رياض وسيخوضان الانتخابات عن دائرة قسم الجيزة، والنائب الدكتور محمد على وأحمد عاشور أمين مساعد العمال والفلاحين عن دائرة الطالبية والعمرانية، وعمرو القطامى أمين المجالس المحلية ومحمد سلطان أمين العلاقات العامة وأحمد الجابرى عن دائرة الهرم والسادس من أكتوبر، والنائب طارق حسانين وسيد درويش أمين الحزب بإمبابة عن دائرة إمبابة، والنائب محمد الحسينى ومحمود هشام توشكى أمين مساعد التنظيم بالمحافظة وحسام مندوه الحسينى عن دائرة بولاق الدكرور.

وتقدم بأوراق ترشحهم كذلك كلا من: النائب محمود الصعيدى وأسامة الاشمونى ومحمود أبو العلا عن دائرة الوراق، وأحمد سعد عن دائرة الصف، شحاتة أبو زيد عن دائرة أطفيح، واللواء حسام عاشور والمهندس محمد رشاد البرتقالى عن دائرة الحوامدية وأبو النمرس، ونادر الخبيرى وعماد الدرجلى وحازم عويان عن دائرة البدرشين والعياط، وعلاء ناجى وعلى سماح صبيح عن دائرة منشأة القناطر، والنائب خالد طايع عن دائرة كرداسة.

وتواجد مع مرشحى حزب مستقبل وطن فى التقدم بأوراق ترشحهم، النائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم بمحافظة الجيزة والمستشار يحيى سلطان أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن والذى تولى المساعدة فى الإجراءات القانونية اللازمة للترشح.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 60 لسنة 2020، الخاص بتحديد المحاكم المختصة بتلقى طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردى، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.