فيديو.. وزير الأوقاف: تعلمنا من الرسول حماية الكنائس مثل المساجد

وقال وزير الأوقاف فى الفيديو: "تعلمنا من رسول الله أن نحمى المعابد والكنائس كما نحمى المساجد تماما.. المكان الذى نتحدث فيه، مسجد سيدنا عمرو بن العاص، يشهد أن المسلمين نزلوا مصر فلم يهدموا كنيسة ولم يغلقوا معبدا، وظل المسجد يعانق إلى يومنا الكنسية والمعبد إلى جواره".
وأكد جمعة، أن سماحة الإسلام واضحة عبر التاريخ القديم والوسيط والحديث، وهذا ما يتعلمه المسلمون من احترام الحريات الدينية.
وأشارت الوزراة إلى تنظيم مؤتمرات وفعاليات كثيرة للتأكيد على سماحة الإسلام واحترامها لحرية الأديان، وإصدار العديد من المؤلفات والمنشورات فى هذا الشأن أيضا.
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