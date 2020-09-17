صور .. الأوقاف تطور المركز الإسلامى المصرى فى تنزانيا

جاء ذلك فى إطار الاهتمام بالعمق الاستراتيجى الإفريقى ودور مصر الريادى فى نشر الفكر الوسطى المستنير فى مختلف دول العالم.

وتسلمت الوزارة اليوم الخميس، أعمال تطوير المركز الإسلامى المصرى التابع لها، بدار السلام بدولة تنزانيا التى نفذتها شركة المقاولون العرب المصرية فرع تنزانيا.

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يذكر أن المركز الإسلامى المصرى بتنزانيا يقوم بنشاط دعوى وتعليمى، وذلك من خلال موفدى وزارة الأوقاف وعددهم 12 موفدًا مصريًّا، إضافة إلى 7 مدرسين تنزانيين، ويقوم المركز بتدريس المواد المقررة على طلاب المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، وتتحمل الوزارة رواتبهم جميعًا، بالإضافة لتحمل رواتب المدرسين التنزانيين.

كما تقوم الوزارة بالإنفاق على أنشطة ومنشآت المركز، والذى يَدرُس به حاليًا نحو 1000 طالب تنزانى تقريبًا فى مختلف مراحل التعليم من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، إضافة إلى أنشطة مسجد المركز الذى قامت الوزارة بتجديده وتطويره.