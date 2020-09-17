نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. جامعة عين شمس تتزين باللون البرتقالي احتفالا بيوم سلامة المريض والأطقم الطبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزينت جامعة عين شمس وقصر الزعفران ومبنى كلية الطب وأبنية المستشفيات الجامعية باللون البرتقالي؛ احتفالًا باليوم العالمي لسلامة المريض والأطقم الطبية، والذي تنظمه كلية الطب ومستشفيات جامعة عين شمس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية - المكتب الإقليمي للشرق الأوسط ومكتب تمثيل المنظمة بجمهورية مصر العربية، تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأ.د أشرف عمر عميد الكلية وأ.د أيمن صالح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس والسيدة نجوى متولي عضو اللجنة الدولية لسلامة وأمان المريض.

وشمل الاحتفال يوماُ علميًا ومعرضا لإرشادات سلامة المريض بالمستشفيات وتوعية عن الأهداف العالمية لسلامة المريض وغيرها من الفاعليات التي تهدف إلى نشر الوعى بسلامة وأمان المريض بالمستشفيات وطلبة كلية الطب.