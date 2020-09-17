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تعزيز سبل التعاون الأثري وتبادل الخبرات بين مصر وجورجيا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعزيز سبل التعاون الأثري وتبادل الخبرات بين مصر وجورجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار متحف جورجيا القومي، حيث استقبله مدير المتحف واصطحبه في جولة داخل المتحف.

جاء ذلك أثناء تواجده بالعاصمة الجورجية تبليسي للمشاركة في الدورة ال ١١٢ للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية،

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال العمل الأثري والتدريب وتبادل الخبرات خاصة في ظل التعاون بين متحف جورجيا القومي والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والذي بدأ عندما كان الدكتور خالد العناني يتولى منصب مدير المتحف القومي للحضارة المصرية.

كما تم ايضا الاتفاق علي تنظيم معرض مؤقت للآثار المصرية القديمة في جورجيا، ومد أواصر التواصل بين المجلس الاعلى للآثار ومتحف جورجيا القومي للترويج للحضارتين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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