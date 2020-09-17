إنفوجراف.. خطوات التسجيل للتطوع فى تجربة لقاح كورونا

وفى الإنفوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج" أبرز تلك الخطوات: وأكد الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة، أن مصر تحتاج إلى 6 آلاف شخص لتطبيق دراسة لقاح كورونا، مشيرا إلى أن موقع تسجيل المتطوعين لتطبيق لقاح كورونا، فتح من يوم السبت الماضى، وأن عدد المتطوعين الذين سجلوا بياناتهم بلغ 500 شخص.

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