صور .. السفير الأمريكى : الأقصر تتميز بطابع سياحى خاص مختلف عن غيره

كما تفقد كوهين مقبرة توت عنخ آمون بوادى الملوك، وذلك فى إطار زيارته لتفقد مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

رافق السفير خلال الزيارة، محمد عبدالقادر خيرى، نائب المحافظ، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزلى ريت، وعدد من مسؤولى الآثار بالأقصر.

وقال جوناثان كوهين، إنه سعيد جدًا بزيارة الأقصر، خاصة أنها تتميز بطابع سياحى خاص مختلف عن غيره، متابعا: هذه أول زيارة إلى الأقصر، وأعلم أن الأقصر استأنفت السياحة قريبا، وأنا سعيد جدا بذلك وأتوقع تعافى السياحة فى الأيام المقبلة.