السفير المصري في كولومبو يلتقي بوزير الخارجية السريلانكي الجديد

التقى السفير حسين السحرتي، سفير جمهورية مصر العربية في كولومبو، يوم 16 سبتمبر الجاري، بوزير الشؤون الخارجية بالحكومة السريلانكية الجديدة "دينش جوناواردنا"، حيث قدم التهنئة للوزير السريلانكي متمنياً له النجاح والتوفيق في منصبه، وسلمه أصل خطاب التهنئة الموجه من وزير الخارجية سامح شكري.

وتناول السفير السحرتي خلال اللقاء السجل الناصع للعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وسريلانكا وسبل دفعها قدماً في شتى المجالات خلال الفترة القادمة، مثمناً مواقف سريلانكا تجاه مصر حكومة وشعباً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في عام 1957، ولافتاً إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات منذ تولي الرئيس السريلانكي الحالي "جوتابايا راجاباكسا" منصبه في نوفمبر 2019 بانعقاد الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين وزارتيّ خارجية الدولتين في القاهرة في شهر ديسمبر الماضي، فضلا عن زيادة معدلات التبادل التجاري حتى خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وبدء تسيير رحلات مباشرة لشركة مصر للطيران للشحن الجوي إلى مطار كولومبو منذ شهر أغسطس الماضي، مما يؤشر بانطلاقة واعدة للعلاقات خاصة في شقها التجاري.

وبينما أعرب الوزير "جوناواردنا" عن اعتزازه الشديد بالعلاقات التاريخية بين مصر وسريلانكا، فقد تم الاتفاق على متابعة ودفع مسارات التعاون الثنائي بين الدولتين خلال الفترة القادمة مع إيلاء الأولوية لمجاليّ التجارة والسياحة، واستمرار التنسيق المشترك والتأييد المتبادل في المحافل الدولية، وكذا الاستفادة من فرصة تشكيل مجلس النواب المصري الجديد بنهاية العام الجاري بالتزامن مع تشكيل البرلمان السريلانكي الجديد لإعادة الزخم للعلاقات البرلمانية وإعادة تشكيل مجموعة الصداقة بين الدولتين في المجلسين، والانتهاء من إعداد مشروعات الاتفاقية ومذكرات التفاهم المطروحة بين الجانبين في شتى المجالات، وترتيب زيارات ثنائية رفيعة المستوى فور رفع القيود على السفر مع تراجع أزمة فيروس كورونا المستجد.