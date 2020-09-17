موجز السوشيال.. شيكابالا وابنه يرقصان في عيد ميلاد نادر حمدي.. وكهربا: الأفضل لم يأت بعد

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

شاركت الفنانة اللبنانية نور جمهورها بصورة لها أبيض وأسود عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

احتفل الفنان نادر حمدى بعيد ميلاده أمس، الأربعاء، وذلك في حضور محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك، والفنان كريم فهمي وزوجته وتامر حسين.

نشر لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" صورة جديدة لسيارته على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

Advertisements

نشر عمر كمال فيديو جديدا كوميديا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة من عطلتها الصيفية من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة آيتن عامر صورة جديدة عبر خاصية الاستوري من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".