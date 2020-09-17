وزيرة الهجرة: الدارسون بالخارج فخورون بعد زيارتهم قاعدة جوية مصرية

اشادت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بجهود القوات الجوية بعد زيارة عدد من الطلاب الدارسين في الخارج لإحدى القواعد الجوية المصرية. وكتبت " مكرم" خلال حسابها الشخصي بمومع التواصل الاجتماعى انسجرام : " اولادنا الدارسين فى الخارج مش بس شعروا بالفخر، انما كمان بالوطنية والسعادة والابهار فى زيارتهم للقاعدة الجوية اللى شافوا فيها مهارة قواتنا الجوية، وعاشوا حياة الطيار المقاتل، واتفرجوا كمان على استعراض لاحدث الطائرات العسكرية. " . وتابعت وزيرة الهجرة : " شرف كبير جدا لاولادنا فى الخارج انهم يشوفوا بنفسهم قوتنا العسكرية، شرف أكبر انهم يتقابلوا مع الطيارين الشباب المقاتلين، وشرف آخر انهم يتعرفوا عن قرب على جيشهم اللى بيحمى بلدهم وهما فى الخارج . واختتمت قائلة : " ربنا يحمى شبابنا فى الداخل وفى الخارج" .

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