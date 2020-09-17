نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن تطلق مشروع "حضانتي مستقبلي" بالتعاون مع القطاع الأهلي وبنك الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك الإسكندرية وجمعية خير وبركة، ووقع عن الوزارة محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات، كما وقعت نورا سليم المدير التنفيذى لمؤسسة ساويرس للتنمية وليلي حسنى ممثلًا عن بنك الإسكندرية، ونيفين زكى ممثلًا عن جمعية خير وبركة.

وثمنت الوزيرة خلال كلمتها دور كلٍ من بنك الاسكندرية ومؤسسة ساويرس وجمعية خير وبركة كشركاء دائمين للوزارة، وأعربت عن سعادتها بتلك الشراكة الناجحة والمثمرة فى الأسمرات على سبيل المثال والدور التنموى المثمر لجمعية خير وبركة هناك خاصة فى تنمية الطفولة المبكرة والتى تعتبر أحد أولويات المجتمع المصرى، حيث تشمل النشأة السليمة للأطفال وتعليمهم وتغذيتهم وصحتهم والاكتشاف المبكر للإعاقة.

وأشارت القباج إلى أن إهتمام الوزارة بالطفولة المبكرة ليس وليد اللحظة ولكن أطلقت الوزارة من قبل برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل وتم التركيز على الأسر الأقل حظا فى التنمية الاجتماعية والإقتصادية مع توعية الأم بالتربية والتغذية الصحيحة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الأطفال من سن صفر إلى 18 سنة يمثلون 40 % من السكان 34% من هذه النسبة تقع فى الفئة العمرية من صفر إلى أربع سنوات فى حين أن نسبة الأطفال الملتحقين بالحضانات لم تصل إلى 28 % من المستهدف لذا نسعى إلى أن تفتح الحضانات أبوابها لإستيعاب المزيد من الأطفال.

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وتابعت أن الوزارة تسعى لتذليل العديد من العقبات بتوجيه من القيادة السياسية بتطوير البشر وليس الحجر فقط، وحل العديد من القضايا التى تخص الحضانات فيما يتعلق بـالتراخيص والدفاع المدنى والتأمينات والضرائب بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والصحة.

و يشار إلى أن البرتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال بالحضانات من خلال المشروع القومى لتنمية الطفولة المبكرة الذى تتبناه وزارة التضامن الاجتماعى، كما يهدف البروتوكول إلى المساهمة فى تطوير وتحسين بيئة التعلم فى 75 قاعة بالحضانات القائمة بالجمعيات الأهلية بمحافظات الجيزة وسوهاج وأسوان خاصة بعد أن أظهرت الأبحاث التى قامت بها وزارة التضامن الاجتماعى أن نسبة التحاق الأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات لا تتجاوز ال 8%.

ووفقا للبروتوكول الموقع، فقد أتفق الأطراف الثلاث علي إطلاق مشروع "حضانتي مستقبلي" لرفع كفاءة وإعادة تأهيل 75 فصل في عدد من الحضانات بالمحافظات المستهدفة وتطوير بيئة التعلم فى القاعات وتحسين قدرات مقدمى الخدمة من معلمات ومديرات، أيضًا تطوير المستوى التعليمى والتربوى والبدنى والنفسي ومهارات الأطفال الملتحقين ورفع مستوى الوعي والتعلم لأولياء أمور الأطفال الملتحقين ورفع قدرات أعضاء مجالس الإدارات للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة.

كما تم الاتفاق علي أن تلتزم الوزارة بإعداد قوائم الجمعيات التى تقع في المناطق الأكثر فقرًا بالمحافظات المستهدفة علي أن تقوم مؤسسة ساويرس وبنك الإسكندرية بتوفير التمويل اللازم للمشروع وتقوم جمعية "خير وبركة" بتأهيل 75 فصل من الحضانات بالمحافظات الثلاث، ويستمر العمل بهذا البروتوكول سنتين.