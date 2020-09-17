السفير المصرى بـ كولومبو يسلم خطاب تهنئة من شكرى لنظيره السريلانكى

وتناول السفير السحرتى، وفقا لبيان صحفى، السجل الناصع للعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وسريلانكا وسبل دفعها قدماً فى شتى المجالات خلال الفترة القادمة، مثمناً مواقف سريلانكا تجاه مصر حكومة وشعباً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين فى عام 1957.
كما أشار إلى التطورات الإيجابية التى شهدتها العلاقات منذ تولى الرئيس السريلانكى الحالى "جوتابايا راجاباكسا" منصبه فى نوفمبر 2019 بانعقاد الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين وزارتى خارجية الدولتين فى القاهرة فى شهر ديسمبر الماضى، فضلا عن زيادة معدلات التبادل التجارى حتى خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وبدء تسيير رحلات مباشرة لشركة مصر للطيران للشحن الجوى إلى مطار كولومبو منذ شهر أغسطس الماضى، مما يؤشر بانطلاقة واعدة للعلاقات خاصة فى شقها التجارى.
وأعرب الوزير جوناواردنا عن اعتزازه الشديد بالعلاقات التاريخية بين مصر وسريلانكا، فقد تم الاتفاق على متابعة ودفع مسارات التعاون الثنائى بين الدولتين خلال الفترة القادمة مع إيلاء الأولوية لمجالى التجارة والسياحة، واستمرار التنسيق المشترك والتأييد المتبادل فى المحافل الدولية، وكذا الاستفادة من فرصة تشكيل مجلس النواب المصرى الجديد بنهاية العام الجارى بالتزامن مع تشكيل البرلمان السريلانكى الجديد لإعادة الزخم للعلاقات البرلمانية وإعادة تشكيل مجموعة الصداقة بين الدولتين فى المجلسين.
بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد مشروعات الاتفاقية ومذكرات التفاهم المطروحة بين الجانبين فى شتى المجالات، وترتيب زيارات ثنائية رفيعة المستوى فور رفع القيود على السفر مع تراجع أزمة فيروس كورونا المستجد.
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