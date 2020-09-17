عاجل : بعد تحريرهم .. محافظ مطروح يستقبل المصريين الستة العائدين من ليبيا

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المصريين العائدين من ليبيا وعددهم 6 عمال تشييد بناء بعد احتجازهم من عناصر إجرامية فى الاتجار بالبشر بمنطقة بنى وليد جنوب غرب ليبيا، وطلب فدية بلغت 30 ألف دينارعن كل واحد منهم.





وذلك لتنجح الجهود المصرية من خلال المخابرات العامة فى التنسيق مع السلطات الليبية وتحريرهم بعد وقت وجيز من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأجهزة الدولة بسرعة اتخاذ اللازم لإعادة المصريين سالمين إلى أرض الوطن.

وأكد محافظ مطروح، أن مصر تحافظ على أبنائها فى الداخل والخارج ولن تتهاون فى الحفاظ على كرامتهم، مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته لأبنائه المصريين ومتابعته والاطمئنان عليهم حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

كما قدم الشكر للسلطات الليبية ومديرية أمن بنى وليد على تعاونها مع الجهات الأمنية المصرية والأجهزة التى شاركت فى إعادتهم، مؤكدا قوة مصر بقيادتها وجيشها وشعبها.

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وأكد محافظ مطروح أن مصر بها الكثير من المشروعات التى تحتاج الى سواعد أبنائها وتستوعب مزيدا من العمالة بالأجر المناسب لهم ويحفظ كرامتهم، فمصر أولى بأبنائها.





كما أهدى محافظ مطروح كل شاب مبلغ 5 آلاف جنيه وميدالية لكل شاب هدية رمزية من المحافظة لسلامة وصولهم الى أرض الوطن مع تجهيز وجبة غداء لهم، وتجهيز وسيلة مواصلات لكل منهم إلى محافظته، مقدما التهنئة أيضا لأهالى الشباب العائدين.