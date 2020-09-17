صور .. السفير الأمريكى يزور الأقصر للحفاظ على مواقع التراث الثقافى 

رافق السفير كوهين كلٌ من محمد عبدالقادر خيرى نائب محافظ الأقصر، وليزلى ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، والجنرال رالف جروفر ملحق وزارة الدفاع بالسفارة الأمريكية، فى زيارة مواقع المشاريع الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى معبد الكرنك، وادى الملوك، ذراع أبو النجا، وجبانات طيبة 110.

وصرح السفير الأمريكى جوناثان كوهين قائلًا: "تفخر الولايات المتحدة بشراكتها مع مصر حكومةً وشعباً للحفاظ على هذه المواقع التاريخية، فالآثار المصرية ليست فقط جزءًا من تراث مصر الثقافى، بل هى أيضًا تمثل أصولا اقتصادية مهمة توفر فرص عمل وتعمل على زيادة الدخل".

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وتعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جنبًا إلى جنب مع المصريين لتعزيز السياحة الثقافية، وتوجيه العوائد الاقتصادية ذات الصلة إلى المجتمعات المحيطة.

وشهد الوفد مدى نجاح الشراكة المستدامة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة السياحة والآثار ومركز الأبحاث الأمريكى فى مصر للحفاظ على مواقع التراث الثقافى، وخلق فرص العمل وزيادة الدخل، وتوفير التدريب اللازم لموظفى الوزارة.