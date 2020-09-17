النشرة المرورية : جسر السويس بديلا عن جوزيف تيتو .. وزحام بمحور 26 يوليو

قال محمد صابر، مراسل الراديو 9090 فى وزارة الداخلية، إن معدلات السير اليوم، لها طبيعة خاصة، وخاصة مع بداية الذروة المسائية، فى آخر أيام الأسبوع، واتجاه المواطنين الوافدين للعودة إلى الوجه البحرى والقبلى.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، فى حلقة اليوم الخميس، من برنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أن الحالة المرورية فى محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فقط فى محور قناة السويس وكوبرى محرم بك للمتجه إلى كورنيش الإسكندرية.

وألمح إلى محافظة الدقهلية تشهد فقط بعض الأحجام فى مدينة المنصورة بشارع المشاية، مشيرا إلى أن باقى محافظات الوجه البحرى والقبلى الحالة المرورية فيها مرضية تماما.

وتابع صابر أن إدارة المرور، قامت بالتنسيق مع كافة إدارات المحافظات؛ للتعامل مع أى طارئ ونشر الخدمات المرورية، كما وضعت خطة للتعامل مع أى أحجام، واستيعاب الكثافات المرورية على الطرق.

وأشار صابر إلى وجود بعض أعمال التوسعة والتطوير، أعلى منطقة البساتين، وأعلى منطقة الوراق، وأعلى المرج للمتجه للطريق الزراعى ومحور بنها الحر.

واستطرد أن محور 26 يوليو يشهد بعض الأحجام، وخاصة فى الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد، ومتجه لميدان لبنان.

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وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بالابتعاد عن كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين، نتيجة الأحجام المرورية والأعطال المتكررة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

ونوه إلى أن محور جوزيف تيتو يشهد بعض الأعمال، ويفضل سلوك جسر السويس فهو أفضل حالا، وفى محور الفنجرى نستخدم المسطح الأرضى لشارع لطفى السيد.

ويفضل لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبرى عباس وكوبرى 15 مايو.