بعد تدخل وتكليف الرئيس السيسي.. محافظ مطروح يستقبل المصريين العائدين من ليبيا بعد الإفراج عنهم

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المصريين العائدين من ليبيا وعددهم 6 عمال تشييد بناء بعد احتجازهم من عناصر إجرامية فى الاتجار بالبشر بمنطقة بنى وليد جنوب غرب ليبيا وطلب فدية بلغت 30 ألف دينارعن كل واحد منهم، ونجاح الجهود المصرية من خلال المخابرات العامة فى التنسيق مع السلطات الليبية وتحريرهم بعد وقت وجيز من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بسرعة اتخاذ اللازم لإعادة المصريين سالمين إلى أرض الوطن.

وأكد محافظ مطروح على أن مصر تحافظ على أبنائها في الداخل والخارج ولن تتهاون في الحفاظ على كرامتهم مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته لأبنائه المصريين ومتابعته و الاطمئنان عليهم حتي عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وكذلك الشكر للسلطات الليبية ومديرية أمن بنى وليد على تعاونها مع الجهات الأمنية المصرية والأجهزة التى شاركت في إعادتهم، مؤكدا على قوة مصر بقيادتها و جيشها وشعبها.

وأكد محافظ مطروح أن مصر بها الكثير من المشروعات التي تحتاج إلى سواعد أبنائها وتستوعب مزيد من العمالة بالأجر المناسبب لهم ويحفظ كرامتهم، فمصر أولى بأبنائها، كما قام محافظ مطروح بإهداء كل شاب مبلغ 5 آلاف جنيه وميدالية لكل شاب هدية رمزية من المحافظة لسلامة وصولهم إلى أرض الوطن مع تجهيز وجبة عذاء لهم و تجهيز وسيلة مواصلات لكل منهم إلى محافظته، مقدما التهنئة أيضا لأهالى الشباب العائدين.

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