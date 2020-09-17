الحكومة تكشف معوقات استكمال كوبري السلام الجديد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري، وتحديات تعارضات المرافق القريبة من المشروع، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجّان، محافظ القليوبية، واللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية.

وأشار وزير النقل إلى التحديات التي تواجه سرعة إنجاز أعمال تطوير الطريق الدائري والتي تتمثل في وجود تعارضات في خطوط المرافق القريبة من الطريق، حيث توجد تعارضات في مرافق الكهرباء بطول 11500م، في صورة كابلات، وأكشاك، وأعمدة، وكذلك تتعارض خطوط المياه والصرف الصحي مع استكمال الطريق بطول 10500م، وفي البنية التحتية للاتصالات يوجد أيضا تعارضات بطول 2500م، تتمثل في خطوط وأكشاك وأبراج اتصالات، كما تتعارض أيضا خطوط الغاز الطبيعي والمحابس وخطوط البترول بطول 5550م مع استكمال تنفيذ أعمال التطوير بالطريق الدائري، فيما يتطلب استكمال المشروع إزالة اشغالات بطول 2650م.

كما أشار الوزير خلال الاجتماع، إلى معوقات استكمال كوبري السلام الجديد والتي تشمل وجود خط حديد 8 بوصة، وماسورة مياه، كما يوجد موقف عام للميكروباص، فضلا عن تداخله مع بنزينة وخط صرف صحي وخط تليفون.

وفي السياق ذاته، قال وزير النقل: تم تحديد كل مناطق المرافق المتعارضة، وتم إرسالها للوزارات المعنية، وفي حالة الانتهاء منها سيتم إنجاز المشروع في أقصر فترة ممكنة.

وفي ختام اللقاء، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بإعداد دراسة سريعة عن تكلفة نقل المرافق؛ للبدء الفوري في تدبير التكلفة، ومن ثم سرعة تنفيذ المشروع.