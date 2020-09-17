تنشيط السياحة تستقبل أولى رحلات الطيران الشارتر من أرمينيا الي شرم الشيخ ..صور

استقبلت اليوم الخميس مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء أولي رحلات الطيران المنخفض التكاليف من أرمينيا علي متنها ٧٠ سائحا، من بينهم ١٠ من ممثلي وسائل الاعلام السياحي بأرمينيا.

يأتي ذلك في اطار استئناف رحلات الطيران من أرمينيا إلى مصر بدءا من اليوم، بواقع رحلتين أسبوعيا و ذلك بالتنسيق مع شركة Air Cairo .

وقد قام مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ باستقبال السائحين والترحيب بهم وتقديم كافة التسهيلات والهدايا التذكارية لهم.

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وقد اشاد ممثلي وسائل الاعلام السياحي بأرمينيا والذين جاءوا علي هذه الرحلة بالاجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل مطار شرم الشيخ، كما أعربوا عن سعادتهم بحسن الاستقبال والترحيب بهم منذ لحظة وصولهم لمدينة شرم الشيخ، لافتين الي انهم سينقلون كل هذا الي شعبهم من خلال كتاباتهم ورسائل الطمأنينة ليتخذ المواطنين الارمن قرار السفر خاصة الي مدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد قام بزيارة خاطفة، أول أمس، إلى العاصمة الأرمينية يريفان، أثناء توجهه الي العاصمة الجورجية تبليسي لحضور الدورة ال 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

و قد التقي وزير السياحة و الآثار بيريفان مع أكثر من 30 من مسئولي كبري منظمي الرحلات والشركات السياحة، و ممثلي وسائل الإعلام ووكالات الانباء؛ حيث استعرض تجربة مصر الناجحة في استئناف الحركة السياحية الوافدة اليها في ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التى اتخذتها مصر لاستئناف حركة السياحة الوافدة إليها.