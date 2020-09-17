بـ4 آلاف راكب| مصر للطيران: تسيير 39 رحلة دولية على مدار اليوم

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصري، اليوم الخميس، رحلاتها إلى 39 وجهة دولية، تنقل على متنها ما يقرب من 4000 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأعلنت مصر للطيران أن الشركة ستسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلي كل من " تورونتو ، باريس، لاجوس، لندن، ميلانو، أكرا، نيويورك ، موسكو ، إسطنبول ، أبوجا ، بغداد ، الدمام، البحرين، المدينة المنورة، الخرطوم،جوانزو، الشارقة ، أديس أبابا، انجامينا، بيروت، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، جدة، ورحلة واحدة استثنائية إلى مسقط، و8 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات جوية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4000 راكب.