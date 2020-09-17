نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقلبات حادة وسريعة.. الأرصاد تعلن بدء فصل الخريف الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس أنه المتوقع بدء فصل الخريف جغرافيا على جمهورية مصر العربية يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهى فى يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها، أن مناخ فصل الخريف يتسم بالاعتدال فى درجات الحرارة بوجه عام ولكنه يعتبر فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة حيث يتخلله حالات من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حيث تتكون بعض المنخفضات الجوية على شمال البلاد يصاحبها أحيانا أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى وقد تمتد إلى القاهرة وتؤدى أيضا إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية‪.‬



وتابع بيان للهيئة، وأحيانا تؤدى بعض المنخفضات إلى إثارة الرمال والأتربة والعواصف الترابية مما يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق‪.‬



ويصاحب ذلك ارتفاع فى درجات الحرارة عن المعدلات بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات ثم تعود إلى المعدلات الطبيعية مرة أخرى، وقد يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء أحيانا بتعمق منخفض السودان الموسمى مما يؤدى إلى سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية فى بعض من هذه المناطق والتى تتسبب فى تكون السيول نظرة للطبيعة الجغرافية‪.‬



جدير بالذكر بأن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية سوف تعاود إصدار تنبؤاتها وتحذيراتها الجوية لكافة قطاعات الدولة بشكل يومى منتظم نظرا للتقلبات الجوية الحادة والسريعة التى من الممكن أن تشهدها البلاد خلال هذا الوقت من العام حتى يتثنى لكل المسؤولين اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أى أثار ناجمة عن أى ظواهر جوية حرجة.



وقالت الهيئة: يعتبر هذا البيان إجراء احترازى لوصف معالم فصل الخريف لأخذ الاستعدادات المبكرة والاحتياطات اللازمة، وسوف يتم إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الاستقرار المتوقعة خلال فصل الخريف قبل حدوثها بوقت كاف‪.‬



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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس عن حالة الطقس غدًا الجمعة حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة وفي معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي، حيث تصل نسبة الرطوبة إلى 88%، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.

أوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الجمعة طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية.

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وأكدت الهيئة أن جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء يشهد طقس شديد الحرارة.

وتتوقع الهيئة أن تكون أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة 30 % الي رعدية احيانا علي انحاء متفرقة من جنوب سيناء والبحر الأحمر، كما تكون الرياح نشيطة علي معظم انحاء البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين وربع والرياح شمالية غربية.

وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي

وعن درجات الحرارة غدًا الجمعة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 30.