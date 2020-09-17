السفير المصرى الجديد لدى إفريقيا الوسطى يقدم أوراق اعتماده

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من جانبه، طلب الرئيس الأفرووسطى نقل خالص شكره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على مبادرته بإرسال شحنة مساعدات طبية ودوائية إلى بلاده، مشيداً بالدور المهم الذى تلعبه مصر فى إفريقيا الوسطى، خصوصا فيما يتعلق بدعم عملية السلام من خلال مشاركة القوات المصرية فى بعثة الأمم المتحدة لحفظ الأمن والاستقرار فى إفريقيا الوسطى "MINUSCA".
وأكد المليجى على أهمية العمل فى تعزيز التعاون المُشترك بين البلديّن بجميع المجالات، وجذب الاستثمارات المصرية إلى إفريقيا الوسطى، وأوضح أن مصر تدعم إفريقيا الوسطى، ومستعدة للاستمرار فى تقديم المساندة المطلوبة.
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