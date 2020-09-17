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ضبط السائق المتهم بمطاردة سيدة مريضة نفسياً والتعدي عليها بالأقصر

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بمطاردة سيدة مريضة نفسياً والتعدي عليها بالأقصر، وذلك بعدما رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" تحت عنوان " الإعتداء على مريضة نفسية بميدان الملك عبدالله بدائرة قسم شرطة الأقصر".

وبالفحص تبين للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إشتباك أحد قائدى السيارات لفظياً مع تلك السيدة بسبب خلاف على أولوية المرور، وهو ما دعاه لملاحقتها والإعتداء عليها ، وأخر "تم تحديده بمقطع الفيديو" تصادف وجوده ومشاهدة المشادة إلا أنه إشترك بملاحقة المذكورة.

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وأمكن للأجهزة الأمنية تحديد وضبط قائد السيارة ، مقيم بدائرة القسم وكذا الشخص السالف الإشارة إليه والذى إشترك معه فى المطاردة ،  وبمواجهه قائد السيارة إعترف بإرتكابه الواقعة لتعدى السيدة عليه لفظياً ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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