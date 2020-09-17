رسميًا وفلكيًا.. انتهاء فصل الصيف الثلاثاء المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انتهاء فصل الصيف رسميا، يوم الثلاثاء القادم، ليكون أول أيام فصل الخريف، الأربعاء القادم الموافق 23 سبتمبر، والذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهي يوم 20 ديسمبر المقبل.

ويتسم مناح فصل الخريف بالاعتدال في درجات الحرارة بوجه عام ولكنه يعتبر فصل التقلبات الحادة والسريعة، حيث يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكون بعض المنخفضات الجوية على شمال البلاد يصاحبها أحيانا أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد إلى القاهرة وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وأحيانا تؤدي بعض المنخفضات إلى إثارة الرمال والأتربة والعواصف الترابية مما يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات بقيم تتراوح ما بين 4 لـ 5 درجات، ثم تعود إلى المعدلات الطبيعية مرة أخرى وقد يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء أحيانا بتعمق منخفض السودان الموسمي مما يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية في بعض من هذه المناطق والتي تتسبب في تكون السيول نظرا للطبيعة الجغرافية.