وزيرتا الهجرة والتضامن تسلمان"شنط مدرسية"لأطفال روضة السيدة

قامت وزيرتا التضامن الاجتماعي نيفين القباج والهجرة السفيرة نبيلة مكرم ووفد المصريين بالخارج بزيارة روضة السيدة وتسليم شنطة مدرسية لأطفال المنطقة. جاء ذلك خلال الجولة التي نظمتها وزارتا الهجرة والتضامن الاجتماعي زيارة لوفد من شباب الدارسين المصريين بالخارج والمتواجدين بمصر حاليا ضمن مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، إلى روضة السيدة زينب (تل العقارب سابقا). .

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