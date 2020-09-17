وزيرة الهجرة: الدولة تعمل لتنفيذ مخطط متكامل لتطوير العشوائيات

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، جولة تفقدية لمنطقة روضة السيدة (تل العقارب سابقًا)، ضمن الزيارة التي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لوفد شبابى من الدارسين بالخارج، وذلك ضمن مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" التي أطلقتها وزارة الهجرة مؤخرا، لتعريف الدارسين بالخارج بما يتم من إنجازات على الأرض في مختلف المجالات ومن بينها القضاء على المناطق العشوائية وبناء مجتمعات سكنية حضارية جديدة لأهالي هذه المناطق.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، إنه كان من الضروري أن ننظم زيارة لواحدة من أهم المناطق العشوائية التي تم تطويرها بهذا الشكل الحضاري، ضمن خطة الدولة الموسعة للقضاء على المناطق العشوائية، وتحويلها لمجتمعات جديدة، لتصبح الركيزة الأساسية للاستثمار في طاقات الشباب والأطفال بهذه المناطق.

وأضافت أن الدولة المصرية تعمل وعلى مدار السنوات الماضية، على تنفيذ مخطط متكامل لتطوير العشوائيات والعمل على خلو مصر من المناطق غير الآمنة لتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وكان من بين هذه المناطق التى تم تطويرها ما شهده حى السيدة زينب حيث تحولت منطقة تل العقارب من أخطر منطقة عشوائية مهددة للحياة إلى أفضل مشروع لتطوير المناطق العشوائية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المنطقة تمتاز بشكل فريد مستوحى من العمارة الإسلامية يتناسب مع عراقة منطقة السيدة زينب، ويعد ذلك إنجازا كبيرا تحقق على الأرض.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية لمنطقة "روضة السيدة" قدم خلالها عرضًا توضيحيًا لما كانت عليه المنطقة قبل عمليات التطوير مع تقديم شرح واف عما وصلت إليه الآن، حيث شهد حى السيدة زينب تحول منطقة "تل العقارب" لأفضل مشروع لتطوير المناطق العشوائية، حيث كانت المنطقة عبارة عن عشش مقامة أعلى تبة ترابية، مما يهدد حياة سكانها، فأزالت المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان التبة بعد إخلاء السكان وتوفير سكن بديل بشكل مؤقت، ودفع إيجار شهرى لهم لحين عودتهم للمشروع مرة أخرى.