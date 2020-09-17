سكان"زهرة المدينة"بالنزهة يناشدون محافظ القاهرة بتخفيض قيمة التصالح

ناشد سكان مربع تقسيم زهرة المدينة التابع لحي النزهة محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال بتخفيض قيمة التصالح التي أقرتها المحافظة خاصة وأنها لم تشهد أي تخفيض فيما يتعلق بالوحدات السكنية بالشوارع الأقل من 10 امتار حيث مازالت تقدر بـ 800 جنيه للمتر .

جاءت شكوى السكان على النحو التالي: نحن سكان حي النزهة الجديدة وتحديدا مربع تقسيم زهرة المدينة الواقع خلف شركة بتروجيت للبترول نطالب سيادة محافظ القاهرة بتطبيق وتفعيل قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والاستمرار في تخفيض قيمة التصالح وهو التخفيض الذي لم يحدث ولا مرة بالنسبة للشوارع الأقل من 10 متر ، إذ لازال السعر المقدر من المحافظة بــ 800 جنيه دون أي تخفيض..

وأضافوا فى شكواهم مع العلم أن هذا المربع السكني لا يتساوى في قيمة وحداته ولا رقيه مع مربعات أخرى خاضعة لنفس قيمة التصالح مثل شيراتون أو تقسيم الحجاز او عمار بن ياسر ومتفرعاته أو عبد الحميد بدوي ومتفرعاته أو ميدان سانت فاتيما ومتفرعاته.... نرجو تنفيذ تكليفات الرئيس بالتخفيض خاصة واننا نرى محافظي المحافظات الأخرى يصلون بالتخفيضات ل70%.. فضلا عن أننا حقا نرغب في توفيق وتقنين اوضاعنا لكن بما يتناسب مع مدخلات وظائفنا التي لن تستطيع الوفاء بالمطلوب في ظل عدم تخفيض قيمة التصالح.