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وزير الشباب والرياضة يلتقي سفير مصر بتونس لبحث التعاون المشترك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يلتقي سفير مصر بتونس لبحث التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، اللواء إيهاب فهمي سفير مصر لدي تونس بمكتبه بديوان الوزارة؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر وتونس على مستوى البرامج والمشروعات الشبابية والرياضية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تطلعه لمواصلة التعاون المثمر مع الجانب التونسي في إطار عمق العلاقات القائمة التي تجمع البلدين، مع تكثيف إقامة البرامج والأنشطة المشتركة.

وتطرق اللقاء إلى الحديث حول مجموعة من المقترحات من شأنها تعزيز التعاون الثنائي منها تبادل الخبرات في العديد من الألعاب الرياضية بجانب كرة القدم وكرة اليد، ودراسة إقامة محافل رياضية وشبابية وثقافية في البلدين، وإيفاد مدربين وخبراء مصريين في مختلف الألعاب إلى تونس لنقل الخبرات.

وأكد السفير المصري قيامه بالتنسيق مع الجهات المعنية بتونس لاستشراق برامج ومشروعات جديدة في ضوء تنمية العلاقات المصرية التونسية في قطاعى الشباب والرياضة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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