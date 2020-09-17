عاجل .. القوات المسلحة تنفذ دورية للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء 

نفذت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميدانى والشرطة المدنية، خلال شهر سبتمبر الجارى، دورية للبحث والتفتيش والقضاء على 146 من مزارع الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر بالسهول والجيوب الجبلية ذات التضاريس الوعرة والمناطق، التى يصعـب الوصول إليها، نظـرا لطبيعتها الطبوغرافية.





ويأتى ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة المستمرة، لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة، والتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء. وأسفرت الدورية عن ضبط 141 طن من البانجو الجاف، و530 كيلو جراما من بذور البانجو، و1155 كيلو جراما من بذور الخشخاش، و12 طنا من بودرة البانجو و80 طنا من مخدر الهيدرو الجاف. كما تم ضبط 175 كيلو جراما من بودرة الحشيش المخدر، و203 فرش حشيش، و43 كيلو جراما من الحشيش المصنع والمفروم، بالإضافة إلى ضبط 2 ميزان لقياس أوزان المواد المخدرة، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدم فى أعمال التنقل بين المهربين. وتواصل قوات حرس الحدود جهودها فى القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة، التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

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