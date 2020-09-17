جهاز القاهرة الجديدة يعلن تلقى طلبات التصالح يومى الجمعة والسبت

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ونشر هانى يونس، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، على صفحته بموقع "فيسبوك" أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وجه باستمرار العمل يومى الجمعة والسبت، حتى آخر موقع لقبول طلبات التصالح 30/9/2020.
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