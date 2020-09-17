جهاز القاهرة الجديدة يعلن تلقى طلبات التصالح يومى الجمعة والسبت

ونشر هانى يونس، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، على صفحته بموقع "فيسبوك" أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وجه باستمرار العمل يومى الجمعة والسبت، حتى آخر موقع لقبول طلبات التصالح 30/9/2020.

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