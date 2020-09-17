أصدرت الهيئة العليا لحزب الوفد، بيانا اليوم الخميس، عقب اجتماعها قالت فيه إن قرار الهيئة العليا للحزب، هو الانسحاب من تحالف القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، وتوجيه الخطابات الخاصة بهذا القرار للهيئة الوطنية للانتخابات، ولمسؤولى تحالف القائمة الوطنية لإلغاء مرشحى الحزب وصفتهم الوفدية.





كما قررت الهيئة انسحاب حزب الوفد من المشاركة على المقاعد الفردية، لانتخابات مجلس النواب، بالائتلاف الفردى. وقررت إلغاء التفويض السابق لرئيس الحزب بهاء أبوشقة، بالتفاوض مع تحالف القائمة الوطنية، وإلغاء ما يترتب عليه من أثار، وسحب أسماء المرشحين عن حزب الوفد، وعدم الاعتداد بالقرار الصادر من قبل رئيس الحزب، بشأن الترشيح لعدم عرضه على الهيئة العليا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الهيئة العليا للوفد تعلن الانسحاب من التحالف الانتخابى بالقائمة والفردى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.