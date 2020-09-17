الارشيف / أخبار مصرية

الهيئة العليا للوفد تعلن الانسحاب من التحالف الانتخابى بالقائمة والفردى 

0 نشر
مريم يوسف 2020-09-17 18:56 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
أصدرت الهيئة العليا لحزب الوفد، بيانا اليوم الخميس، عقب اجتماعها قالت فيه إن قرار الهيئة العليا للحزب، هو الانسحاب من تحالف القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، وتوجيه الخطابات الخاصة بهذا القرار للهيئة الوطنية للانتخابات، ولمسؤولى تحالف القائمة الوطنية لإلغاء مرشحى الحزب وصفتهم الوفدية.

كما قررت الهيئة انسحاب حزب الوفد من المشاركة على المقاعد الفردية، لانتخابات مجلس النواب، بالائتلاف الفردى.

وقررت إلغاء التفويض السابق لرئيس الحزب بهاء أبوشقة، بالتفاوض مع تحالف القائمة الوطنية، وإلغاء ما يترتب عليه من أثار، وسحب أسماء المرشحين عن حزب الوفد، وعدم الاعتداد بالقرار الصادر من قبل رئيس الحزب، بشأن الترشيح لعدم عرضه على الهيئة العليا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الهيئة العليا للوفد تعلن الانسحاب من التحالف الانتخابى بالقائمة والفردى  على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا