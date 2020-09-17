الهيئة العليا للوفد تعلن الانسحاب من التحالف الانتخابى بالقائمة والفردى 

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كما قررت الهيئة انسحاب حزب الوفد من المشاركة على المقاعد الفردية، لانتخابات مجلس النواب، بالائتلاف الفردى.
وقررت إلغاء التفويض السابق لرئيس الحزب بهاء أبوشقة، بالتفاوض مع تحالف القائمة الوطنية، وإلغاء ما يترتب عليه من أثار، وسحب أسماء المرشحين عن حزب الوفد، وعدم الاعتداد بالقرار الصادر من قبل رئيس الحزب، بشأن الترشيح لعدم عرضه على الهيئة العليا.
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