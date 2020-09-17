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فيديو ..  أيمن عدلى يحاور السيناريست محمد السيد عيد

0 نشر
أيمن مكى 2020-09-17 18:09 0 تبليغ

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تحدث عيد خلال لقائه مع عدلى، عن ذكرياته فى كتابة المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، وأهمها قاسم أمين، والزينى بركات، والتى ارتبطت بوجدان الشعب المصرى وتثقيفه.

وقال محمد السيد عيد، إنه لم يكن فى باله على الإطلاق أن يكون كاتبا إذاعيا وتلفزيونيا، مشيرا إلى أنه كان يهوى الكتابة الصعبة، لأنه يعلم أن لا أحدا سيكتبها غيره.

 

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وتحدث السيد عيد خلال حواره مع أيمن عدلى عن سبب عشقه للإذاعة، وسر معاركه فى اتحاد الكتاب، وسبب عدم ظهور مسلسل طلعت حرب للنور حتى الآن.

وأضاف: "أنا دايما فى ذهنى أدخل من الباب الضيق، لأن الكل يدخل من الباب الواسع"، مشيرا إلى أنه ترجم حبه للمرأة من خلال مسلسل قاسم أمين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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