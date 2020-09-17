الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 36 



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون غدا "الجمعة" حالة الطقس نهارا - شبورة مائية صباحا وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس والرياح نشطة - شبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة - طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

حالة الطقس ليلا - لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع والرياح السطحية شمالية غربية.

- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من مترين إلا ربع إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر. العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 35 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 29 23

السلوم 29 24

سيوة 35 23

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 37 24

السويس 37 24

العريش 34 23

رفح 33 22

رأس سدر 37 25

نخل 34 22

نويبع 37 29

طابا 35 26

كاترين 35 21

الطور 36 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 39 25

أسيوط 40 25

سوهاج 41 25

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 45 29

إدفو 44 27

أبو سمبل 44 29

الوادي الجديد 43 24

شلاتين 39 26

أبو رماد 38 27

حلايب 35 27

رأس حدربة 35 28

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